Veel steun voor protest-actie Flower Art Museum

Aalsmeer – De cultuursector is tijdens de lockdown een beetje het braafst gebleven, er klonk wel gemopper, maar vooralsnog was er berustig. Tot afgelopen zaterdag 15 januari, want natuurlijk willen ook musea weer open. Waarom wel winkelen en niet wandelen in een (veelal rustiger) museum? Constantijn Hoffscholte van het Flower Art Museum in Aalsmeer trok eveneens aan de bel. Het museum tegenover de watertoren ging zaterdag ook open. “Hoewel de cultuursector een uitgebreid pakket aan veiligheidsmaatregelen en protocollen hanteert en er nauwelijks besmettingen plaatsvinden, wordt de sector al tien maanden hard getroffen. Met de openstelling willen wij aandacht vragen voor deze situatie en benadrukken dat cultuur veilig te bezoeken is.”

De actie met gratis toegang tot het museum met uiteraard mondkapjesplicht en tonen van coronabewij trok niet alleen lokale bezoekers, waaronder cultuur-wethouder Wilma Alink, maar kreeg ook landelijke aandacht. De noodkreet werd opgepakt door Editie NL van RTL en dezelfde avond uitgezonden. Buiten bij het museum was een kraam neergezet en kregen de bezoekers warme chocolademelk.

“De actie is goed geslaagd”, vertelt Constantijn Hoffscholte. “We hadden de hele middag aanloop en kregen veel hartverwarmende steunbetuigingen. De aandacht op tv was erg fijn, want daardoor bereikte onze oproep dat cultuur prima veilig open kan een landelijk publiek. Gelukkig zijn er nu ook steeds meer andere musea en instellingen die van zich laten horen. Hopelijk wordt er naar geluisterd en kunnen we snel weer gewoon open. We zijn nu dicht in afwachting van 25 januari. Ik ga er vanuit dat we daarna open gaan. Het is frustrerend, maar deze actie gaf energie en het was heerlijk om weer bezoekers te ontvangen.”