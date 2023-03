Veel schade na brand in loods Rietwijkeroordweg

Aalsmeer – In een loods aan de Rietwijkeroordweg heeft zondag 26 maart in de ochtend een forse brand gewoed. De loods lag vol met houten balken, die vlam hadden gevat en voor veel rookontwikkeling zorgden. De Brandweer schaalde snel op naar grote brand waarop hulp kwam van omliggende korpsen.

De brand was vrij snel geblust, maar het nablussen kostte wel enkele uren. Dit vanwege smeulend vuur in de stapels houten balken. Rond elf uur kon het sein ‘brand meester’ gegeven worden.

De brand was bij toeval ontdekt door een werknemer, die bij het openen van de deur heel veel rook zag. Direct is de Brandweer gealarmeerd. Hiermee is voorkomen dat de loods volledig uitbrandde. Echter de schade is aanzienlijk.

Uit voorzorg waren ook de politie en een ambulance opgeroepen, maar er is gelukkig niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Mogelijk is er kortsluiting ontstaan.

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen