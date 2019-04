Veel schade na botsing op Legmeerdijk

Aalsmeer – Op dinsdag 23 april heeft in de middag een ongeval plaatsgevonden op de Legmeerdijk, ter hoogte van de Bloemenveiling.

Twee voertuigen zijn met elkaar in botsing gekomen. Door de klap is één van de auto’s over een paaltje van een verkeerslicht tot stilstand gekomen.

De politie, ambulancedienst en brandweer waren snel ter plaatse.

Eén persoon is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee met de ambulance .

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Beide auto’s moesten zwaar beschadigd weggesleept worden.

Foto: Davey Photography/Rob Franken