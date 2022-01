Veel schade bij grote brand ’t Buurtnest

UITHOORN – Inmiddels is de impact van de grote brand bij ‘t Buurtnest aan de Arthur Van Schendellaan in Uithoorn steeds meer zichtbaar geworden. De schade aan het gebouw door de brand tijdens oudjaarsavond is aanzienlijk. Op dit moment wordt er zorgvuldig onderzoek gedaan door politie en brandweer naar de oorzaak van de brand.

Veel schade

De schade aan ’t Buurtnest wordt op dit moment in kaart gebracht. Burgemeester Pieter Heiliegers: “Er is schade aan een groot gedeelte van het gebouw. Er is vanzelfsprekend verdriet bij omwonenden, alle huurders en gebruikers van het buurtcentrum. De brandweer en politie doen nu met grote zorgvuldigheid onderzoek naar de oorzaak van de brand. Dit heeft zeer hoge prioriteit.”

Wethouder José de Robles vult aan: “Deze week nog organiseren we een online bijeenkomst voor alle huurders en gebruikers van ’t Buurtnest. Maar we zullen ook proberen om met hen individueel in contact te komen om te achterhalen waar de behoeftes liggen. Het is heel ingrijpend en we willen laten weten dat ze er niet alleen voor staan.”

Informatiepunt voor betrokkenen en omwonenden

Gebruikers, omwonenden en/of andere betrokkenen van ’t Buurtnest die vragen hebben kunnen deze stellen via het e-mailadres gemeente@uithoorn.nl. Met als onderwerp ‘brand buurtnest’. Liever bellen? Dat kan via het algemene telefoonnummer van de gemeente: (0297) 513 111.

Meer informatie over de brand is te vinden via www.uithoorn.nl/brandbuurtnest.