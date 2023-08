Veel publiek verwacht bij negende Shantyfestival in Vinkeveen￼

Vinkeveen – Shanty en Zeemanskoor de Turfschippers is er weer in geslaagd om nu voor de negende keer het inmiddels bekende Shantyfestival te organiseren. Uit de diverse aanvragen zijn er drie koren geselecteerd die samen met de Turfschippers en de weer aanwezige Piratenmeiden hun vocale kunsten aan het publiek zullen vertonen. In diverse talen zal het zeemanslied in al zijn facetten weer te horen zijn, van droevig tot ondeugend en provocerend, vertolkt door koor en solist en begeleid door muziek uit diverse verschillende instrumenten.

Op zaterdag 26 augustus wordt het Boeiplein in Vinkeveen weer omgetoverd in een groot, gedeeltelijk overdekt, en gezellig opluchttheater met voldoende zitplaatsen en een groot podium. Niet alleen zullen de liefhebbers van het zeemanslied genieten van de zang en de muziek van de artiesten, ook is er gedacht aan een hapje en een drankje die op het plein in ruime mate te verkrijgen zijn. DJ Robert zal tussen de optredens zorgen voor de muziek en de nodige informatie.

Om dit gratis festijn financieel mogelijk te maken zijn vrijwilligers van de vereniging erin geslaagd om met behulp van een aantal sponsoren de gelden bijeen te brengen. De start van het festijn is om 12.00 uur tot einde 18.00 uur. Toegang gratis. Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de sporthal in de Boei.

De deelnemende koren zijn:

Shantykoor Buitengaans uit Zwijndrecht

Buitengaats, opgericht in september 2008, is een gemengd koor en staat onder leiding van Fred van der Schalie. Het koor telt 65 leden waaronder acht muzikanten die accordeons, banjo, bas en drums bespelen. Het repertoire is zeer gevarieerd. Er worden shanty’s gezongen in meerdere talen. Maar ook zeemansliedjes, (Ierse) volksliedjes en leuke meezingers staan op het repertoire. Het koor straalt zeer veel enthousiasme en vrolijkheid uit en treedt in het hele land op.

Shantykoor De IJsselzangers uit Montfoort

Shantykoor De IJsselzangers is opgericht in het najaar van 2002. Het koor zingt hoofdzakelijk Shanty’s, zeemansliedjes en Oudhollandse liedjes. Deze liederen worden zowel in het Nederlands als in het Engels en Duits gezongen. Momenteel zijn er zo’n vijfendertig zangers en vijf muzikanten. Ze verzorgen onder meer optredens in bejaarden- en verzorgingshuizen, bij particulieren en op feesten en partijen. De IJsselzangers zingen ook regelmatig op Shanty-festivals in binnen- en buitenland.

Shanty en zeemanskoor De Brulboeien uit Aalsmeer

Hoewel de vereniging in 2009 officieel startte werd er al in 2003 de eerste stappen gezet tijdens een avond van een smartlappenkoor met een act van zeemansliedjes wat uitmonde in diverse verzoekjes voor vervolgoptredens. Het koor bestaat momenteel uit 29 leden inclusief twee accordeonisten en staat onder leiding van dirigent Wim Holla. Behalve diverse optredens organiseert De Brulboeien ook jaarlijks een muziekfestival wat druk bezocht wordt.

Shanty en zeemanskoor De Turfschippers uit Vinkeveen

De Turfschippers zijn de organisatoren van dit inmiddels landelijk bekende Shantyfestival in Vinkeveen en dat al voor de negende keer. Het koor is opgericht in 2008. De bezetting van de Turfschippers bestaat uit 33 zangers, vijf muzikanten, dirigent Con Huijbreghs en enkele dames die de kleding en catering voor hun rekening nemen. Alle zangers komen uit de gemeente De Ronde Venen. Er wordt zo’n 20 tot 25 keer per jaar opgetreden. Naast het festival organiseert het koor in januari/februari ook het meezingfestival in het Turfschipperscafé De Boei aan de Kerklaan in Vinkeveen.

De Piratenmeiden uit De Ronde Venen

De meiden waren de verrassing van het festival in 2017 en konden rekenen op veel bijval van het publiek. Fraai uitgedoste zeemansvrouwen zingen de ‘echte’ zeemansliederen die de aanwezigen ongetwijfeld uitnodigen om mee te zingen. Deze piratenmeiden staan in (goede) relatie met de Turfschippers en zullen dan ook door enkele van hun muzikanten ondersteund worden. Ook dit jaar is het koor uitgebreid met dames die ook graag mee willen zingen en zo is een koor ontstaan van ca. 30 stoere vrouwen uit De Ronde Venen en ver daarbuiten. Dat beloofd wat!

Programma

11.50 uur Opening Nancy van Rijn directeur OVM Vinkeveen en zelfstandig adviseur Regiobank

12.00 – 12.30 uur Shanty & zeemanskoor De Brulboeien

12.40 – 13.10 uur Shanty & zeemanskoor De Turfschippers

13.20 – 13.50 uur Shantykoor De IJsselzangers

14.00 – 14.30 uur Shantykoor Buitengaans

14.40 – 15.10 uur Shanty & zeemanskoor De Brulboeien

15.20 – 15.50 uur Shanty & zeemanskoor De Turfschippers

16.00 – 16.30 uur De Piratenmeiden

16.40 – 17.10 uur Shantykoor De IJsselzangers

17.20 – 17.50 uur Shantykoor Buitengaans

18.00 uur uur Gezamenlijke afsluiting