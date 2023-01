Veel lof voor nieuwe film ‘Aalsmeer rond 20/21/22’

Aalsmeer – Een nieuwe film over Aalsmeer is vrijdag 20 januari gepresenteerd in de Historische Tuin. De film zou oorspronkelijk in 2021 gereedkomen, maar door het uitbreken van de coronapandemie is deze presentatie over Aalsmeer in al haar facetten een jaar verlengd. Mede hierdoor is ‘Aalsmeer rond 20/21/22’ een document geworden met een grote historische waarde.

Het virus heeft ook in Aalsmeer haar impact gehad en alhoewel menigeen deze periode liever verdringt, laat de film zien hoe de inwoners zich staande hebben gehouden, zich aangepast hebben en de saamhorigheid groeide. Geen grote evenementen als Vuur en Licht, de Feestweek en de Pramenrace, maar wel massaal in september de Aalsmeerse vlag uit. En de komst van Sinterklaas werd toch een feestje voor kinderen dankzij de inrichting van het Raadhuis tot ‘Huis van Sinterklaas’.

Kommer en kwel is het overigens absoluut niet in deze nieuwe film. Nee, de documentaire toont een bruisend Aalsmeer met al haar prachtige evenementen, de groei met de komst van nieuwe wijken, gebouwen en veranderingen die laten zien dat Aalsmeer niet stilgestaan heeft. Voice-over is Jan van Veen en hij neemt de kijkers mee op reis door alle wijken van de gemeente (Centrum, Stommeer, Hornmeer, Oosteinde, Greenpark en Kudelstaart), wijst op nieuwigheden en laat kennismaken met allerlei evenementen en initiatieven die jaarlijks georganiseerd worden.

De film is gemaakt door Ton Offerman in opdracht van de gemeente en de stichting Oud Aalsmeer. Ton Offerman maakte eerder een film over Aalsmeer. In 1987, ruim 35 jaar geleden. Deze documentaire van circa twintig minuten geeft een overzicht van wonen, werken en recreëren in Aalsmeer als informatiemiddel voor (buitenlandse) toeristen.

Het tijdsbeeld van die periode is mooi om te zien, maar er is veel gebeurd en veranderd. Er was behoefte aan een nieuw ijkmoment om Aalsmeer van nu in beeld te brengen en te bewaren voor toekomstige generaties. En dit is meer dan gelukt. “Een waardevolle bijdrage met veel en mooi materiaal. Geniet ervan”, zo zei burgemeester Gido Oude Kotte in zijn voorwoord over de nieuwe film. En dat hebben de aanwezigen. Na afloop veel lovende woorden en de unanieme conclusie: Op Aalsmeer mag en kan je trots zijn!

Burgemeester Gido Oude Kotte kondigt nieuwe film aan.

Foto’s: www.kicksfotos.nl