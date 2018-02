Veel boetes voor snelheidsduivel

Aalsmeer – Op zondag 11 februari even voor half tien in de avond zagen agenten een scooter zonder licht rijden op de Machineweg. Besloten werd de bestuurder een stopteken te geven en hem te wijzen op deze overtreding. Hier dacht de scooterrijder heel anders over. De bestuurder gaf extra gas en ging er als een speer vandoor en reed de Aalsmeerderweg op.

De politie zette de achtervolging in, maar niet op volle kracht, omdat er gevreesd werd dat de scooterrijder op het natte wegdek ten val zou komen. De bestuurder leek hier geen rekening te houden, in de politieauto werd een snelheid gemeten van zo’n 100 kilometer per uur.

In de Wilhelminastraat kwam de scooterrijder in botsing met een paaltje en sloeg de motor af. De bestuurder, een 17-jarige Aalsmeerder, werd meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De inwoner gaf aan best trots te zijn op zijn racescooter. Een racemonster was het zeker, de test op de rollerbank gaf aan dat de scooter zeker een snelheid van 150 kilometer per uur kan bereiken. De scooter was voorzien van een cilinderblok van liefst 70 cc en bleek niet verzekerd.

De brommer/motor is in beslag genomen en de bestuurder moet verplicht op cursus vanwege zijn onverantwoordelijke rijgedrag. Bovendien kan de 17-jarige snelheidsduivel rekenen op een flink aantal boetes. Hij krijgt bekeuringen voor het niet kunnen tonen van zijn identiteitsbewijs, rijden door een rood stoplicht, onverzekerd rond rijden, het hebben van geen licht op de scooter, het negeren van het stopteken van de politie en een foutieve kentekenplaat.