Veel bezoekers voor het voedselbos

Kudelstaart – Zondag deed zijn naam eer aan op 25 september, een prachtige zonnige dag. Blauwe hemel, witte wolken en een enkel buitje, maar dat duurde maar een half uurtje en was groeizaam. Het heerlijke weer zorgde voor een flink aantal deelnemers aan de Amb8route en die namen ook die moeite voor een bezoekje aan de Smikkeltuin. Het voedselbos en de schooltuin mochten zicht verheugen in ruime belangstelling.

Mensen kregen een uitgebreide uitleg over de kweekmethodes en konden rondlopen om alles te bekijken. Er stonden tafels vol met pompoenen in alle soorten, maten en kleuren. In de kramen een uitstalling van ingemaakte producten uit het voedselbos. Er werd gretig geproefd van honing, chutney, courgettecake en courgettesoep. Allemaal thuisgemaakt en puur natuur. De gele tomatenketchup trok iets minder belangstelling, die gaat van het menu, maar de potjes chutney vlogen de kraam uit, die staan volgend jaar weer op het programma, net als de courgettesoep. En even voor de duidelijkheid: de lege potjes mogen gewoon weer ingeleverd worden bij het voedselbos. Graag zelfs. Ook de kinderen kwamen aan hun trekken, in de kraam van Kei Tof mochten ze steentjes schilderen om mee te nemen of te verliezen.

Prijsvraag

Publieksstrekker was de prijsvraag over de reuzenpompoen. Hoe zwaar woog hij nou eigenlijk? Even optillen en uitproberen mocht. De gissingen liepen zeer uiteen en gingen van 10 tot 41 kilo. Het exacte gewicht was 16,975 kilo. Danny Tol kwam het dichtst in de buurt met 17,34 kilo. Hij mocht de reus mee naar huis nemen. De informatie luidt dat er ‘arepes di pompuna’ van gemaakt worden. Vrij vertaald: pompoenpannenkoeken. Het was een gezellige, sfeervolle zondag. De Smikkeltuin kan terugkijken op succesvolle deelname aan de Amb8route.

Foto: Danny Tol wint de reuzenpompoen.