Verkoopdag Historische Tuin heel goed bezocht

Aalsmeer – Het weer had niet beter gekund afgelopen zaterdag 26 maar. Een zonnige dag en een uitgelezen moment om de tuin of het terras op te knappen en zomerklaar te maken. En natuurlijk om planten ter opluistering te kopen en dit kon tijdens de verkoopdag van de Historische Tuin. Gelijk vanaf de opening om negen uur in de ochtend was het druk en nagenoeg alle bezoekers keerden met volle tassen en diverse struiken weer huiswaarts. De vrijwilligers en medewerkers van de Historische Tuin kijken terug op een heel geslaagde dag.

Voorjaarsmarkt

De dames van Lions Ophelia hopen aanstaande zaterdag 2 april ook veel bezoekers welkom te mogen heten. Er wordt een kleinschalige voorjaarsmarkt georganiseerd in de Historische Tuin. Er komen diverse kramen met onder andere verse Hollandse asperges, paasbroden, paaseitjes, wijnen, bloemen, planten en leuke voorjaars- en paasdecoraties. Ook worden spullen van de Jij & Ik winkel van Ons Tweede Thuis verkocht. De voorjaarsmarkt is van 10.00 tot 16.00 uur en de opbrengst komt ten gunste van Scouting Tiflo en de Kindervakantieweek van De Binding. Zaterdag 2 april is ook de seizoensopening van de Historische Tuin. Er worden veilingen gehouden om 13.00 en om 15.30 uur en de toegang is deze dag gratis. Ingang via de ophaalbrug aan het Praamplein.

Fashion Paas Event

En wie dan toch in het Centrum is, wordt aangeraden het Fashion Paas Event van de ondernemers in het Dorp te bezoeken. Met kans op een shoptegoed van 250 of 50 euro, er worden paaseitjes uitgedeeld, voor de livemuziek dragen muzikale Paashazen zorg, bezoekers worden bij een foodtruck verwend met hapjes en drankjes en voor de jongste bezoekers staat een springkussen klaar en verzorgt Poppentheater Zelen enkele voorstellingen van ‘het Rode Autootje’.

En deze dag kan genoten worden van modeshows, om 12.00 en 14.30 uur gaat de rode loper uit op het Molenplein en om 14.15 en om 15.45 uur gaan catwalks van start bij De Binding. De presentatie van de modeshows is in handen van zanger Devon Donovan.