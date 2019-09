Veel bekijks voor verlichte brommers

Aalsmeer – Kris kras door Aalsmeer en Kudelstaart ging de lichtjestocht van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap (ABG) afgelopen zaterdag 28 september. Zestig deelnemers durfden het aan om na een dag vol regen toch op de oude brommer te stappen voor een gezellige avondrit. De groep heeft het getroffen, er is tijdens dit uitje geen spatje regen gevallen. Het waaide ook flink, maar dit kon de brommerrijders niet deren. “We hoeven toch niet te trappen”, aldus Joost, Jan en Dirk van het Bromfiets Genootschap.

De ‘disco’ Zundapp.

Het was een lichtjestocht, dus aan de deelnemers was gevraagd de brommer ‘op te leuken’ met lichtjes. Hier is groots gehoor aan gegeven. Het was een prachtige, verlichte ‘sliert’ brommers. De ‘optocht’ trok veel bekijks en kreeg veel waardering. Met name waren de bromfietsen opgevrolijkt met (kerst)lichtjes, maar er was ook origineel uitgepakt. Zo had Kees Markman als ‘passagier’ een schemerlamp en was er veel lof voor de Zundapp die rondom in de lichtjes was gezet en daarbij was de helm niet vergeten.

Kees Markman met schemerlamp-passagier.

Tijdens deze vijfde avondrit is door vele straten in Aalsmeer gereden, een groot aantal deelnemers reden hun eigen huis voorbij, en gepauzeerd is er bij café Op de Hoek in Kudelstaart. De laatste kilometers van de route, die zo’n vijftig kilometer lang was, ging over de Uiterweg. “Nog één keer over de echte Aardbeienbrug”, aldus de organisatoren.

Enkele verlichte bromfietsen.

Startpunt was café Joppe in het Centrum en hier eindigde rond elf uur de rit weer. De lichtjestocht is prima verlopen. Niemand heeft pech gehad en er zijn geen valpartijen geweest. Ter afsluiting is door de deelnemers met een drankje nog gezellig nagepraat in en voor Joppe. Avondrit of lichtjestocht: Geslaagd en leuk en hopelijk een blijvend evenement!

Veel bekijks voor de lichtjestocht.

Foto’s: www.kicksfotos.nl