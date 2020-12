Veegmat voor gezonde sportkantines

Aalsmeer – In deze moeilijke tijden voor sportverenigingen (en daarmee ook hun kantines) heeft Team Sportservice Aalsmeer het idee opgevat om de gezonde kantines in de gemeente Aalsmeer in het zonnetje te zetten. Een aantal kantines in Aalsmeer en Kudelstaart heeft al enkele jaren een gezonde kantine waar de gezonde keus ook aanwezig is. Zo hebben RKDES, TV Kudelstaart, Zeilschool Aalsmeer en TV All Out hiervoor een gezond certificaat ontvangen van Team Fit.

Al deze verenigingen hebben de afgelopen week een veegmat gekregen om aan zowel de leden als de gasten te laten zien dat zij zich inzetten voor een gezond Aalsmeer. Brigitte en Annemarie van de horeca van TV All Out zijn blij met dit mooie cadeau. Net als zij hoopt het team van Sportservice Aalsmeer natuurlijk dat alle kantines, wanneer de maatregelen weer worden versoepeld, ergens in het nieuwe jaar open mogen en er weer getrakteerd kan worden op gezonde snacks.