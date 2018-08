Vaneman Toernooi bij FC Aalsmeer

Aalsmeer – Op woensdag 22 (vanavond) en zaterdag 25 augustus vindt het jaarlijkse Vaneman toernooi plaats bij FC Aalsmeer. De voetballers van KDO uit De Kwakel, RKDES uit Kudelstaart en FC Aalsmeer gaan strijden om de grootste beker op het voetbalcomplex aan de Beethovenlaan. Op woensdag 22 augustus begint het toernooi om 19.30 uur en speelt FCA zaterdag tegen KDO en gaan RKDES en FCA zondag het tegen elkaar opnemen.

Op zaterdag 25 augustus wordt om 19.00 uur aangevangen. KDO is deze avond de tegenstander van FCA zondag en FCA zaterdag en RKDES gaan tegen elkaar voetballen voor de winst. Publiek is beide dagen van harte welkom. De toegang is gratis.

Oefenwedstrijden handbal

Niet alleen de voetballers, ook de handballers gaan dit weekend weer sportief aan de slag. De Greenpark Aalsmeer-teams Dames 1 en Dames 2 spelen zaterdag 25 augustus oefenwedstrijden tegen Gemini in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg. Om 14.00 uur klinkt het startsignaal voor Dames 1 en vanaf 15.45 uur is het veld voor Dames 2. Handballiefhebbers zijn welkom om de teams aan te komen moedigen.