Vandalen slopen tribunestoeltjes bij Legmeervogels.

Uithoorn – Legmeervogels baalt van vernielingen op het sportpark de afgelopen dagen. Op de tribune op sportpark De Randhoorn werden twee stoeltjes in brand gestoken. Op foto’s die de club deelt is te zien dat de stoeltjes compleet gesmolten op de betonnen vloer liggen. Daarnaast ook nog plastic afvalcontainers. De afgelopen weken is sportpark De Randhoorn een favoriete hangplek geworden van jongeren. Om te voetballen of gewoon om lekker in de zon een beetje te chillen. Het bestuur: “ Op zich hebben wij daar helemaal geen problemen mee. Integendeel, als wij jongeren het leven wat aangenamer kunnen maken dan doen wij dat. Het zou nog mooier zijn als ze na afloop de meebrachten flessen, blikjes, zakken en al het overige afval in de daarvoor bestemde afvalbakken doen. Helaas is dit wens denken en loopt het anders.De vandalen sloegen in de avond van dinsdag op woensdag toe. Wij snappen dat ze bij elkaar willen zijn en in de tribune gaan zitten. Waar we wel problemen mee hebben, zijn de moedwillige en zinloze vernielingen aan de velden, meubilair, doelen en andere zaken. De club gaat aangifte doen van deze vernielingen, en het bestuur gaat binnenkort over tot extra maatregelen. Binnen afzienbare tijd komen bewakingscamera’s bij de ingang van het terrein en ook twee bij de tribune. Jammer dat het zo moet gaan, maar de bij vrijwilligers die de rommel opruimen zit het putje nu vol.”