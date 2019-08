Vanaf zondag on air: Amstelmeerland

Amstelland – Aanstaande zondag 1 september om 12.00 uur gaat de nieuwe streekomroep Amstelmeerland feestelijk on air. Streekomroep Amstelmeerland is een initiatief van een groep ervaren programmamakers uit de regio met maar één doel: radio maken zoals dat gebeurde voordat het internet het dominante medium werd.

Het was de tijd dat het maken van programma’s niet alleen een vak was, maar ook een bevlieging. Je zette als luisteraar voor bepaalde programma’s speciaal de radio aan en had het gevoel had de makers persoonlijk te kennen. Je leefde mee met de verhalen en de muziek en keek steeds weer uit naar de volgende uitzending. Alle medewerkers van Amstelmeerland hebben dit gevoel gekend en doen hun best het in ere te herstellen. Levende radio voor en door de regio met muziek en informatie die je raakt!

Amstelmeerland maakt radio voor de regio Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Ouderkerk en Diemen. Na de lancering zullen er geleidelijk nieuwe radioshows aan de programmering worden toegevoegd. Er zijn warme contacten met enthousiaste programmamakers die interesse hebben getoond en ook de eerste samenwerkingen met andere omroepen komen van de grond.

Tegelijkertijd worden ook de opties voor reclame en sponsoring geopend. Met nieuwe inkomsten zal Amstelmeerland in staat zijn zich verder te ontwikkelen tot een volwaardige streekomroep.

Luister vanaf zondag 1 september naar radio Amstelmeerland via www.amstelmeerland.nl.