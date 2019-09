Van Schie gaat voor groen!

Mijdrecht – Als eerste grond-, weg- en waterbouwbedrijf in De Ronde Venen werkt Van Schie nu energieneutraal als gevolg van de maar liefst 1.580 zonnepanelen die zij afgelopen zaterdag in gebruik heeft genomen. Onder aanwezigheid van alle medewerkers van het bedrijf en hun families, prikte wethouder Rein Kroon letterlijk de stekker om van de grijze stroom naar de groene stroom. Nog voor het eind van het jaar is Van Schie óók van het gas af. Vanuit de lucht lijkt het wel een strak blauw tapijt, de meer dan 2.600 m2 zonnepanelen die de afgelopen maanden zijn geïnstalleerd op de werkplaatsen van het Mijdrechtse bedrijf. Per stuk leveren ze een vermogen van zo’n 235 kWh, zodat ze met elkaar het gehele bedrijf ruimschoots kunnen voorzien van hun ‘prik’. Hiermee zet Van Schie een belangrijke stap in het bereiken van haar visie om energieneutraal te werken en zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame energiebronnen. Ze dragen hiermee ook bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van de gemeente: klimaatneutraal in 2040.

Familiebedrijf

Afgelopen zaterdag was het dan zover: op de speciale ‘Familiedag’ van het bedrijf trok wethouder Rein Kroon de stekker uit het ‘grijze’ stopcontact. Daarmee viel direct hoorbaar en zichtbaar de stroom uit. Daarna prikte hij de stekker in het grote groene stopcontact waarmee de gehele ruimte met beeld, licht en geluid weer tot leven kwam. “Het is natuurlijk een spannend moment om over te stappen van energiebron, maar het is geweldig om te zien dat steeds meer bedrijven in De Ronde Venen zich inzetten voor verduurzaming en daarmee een bijdrage leveren aan een beter milieu. Met de 1.580 zonnepanelen is Van Schie qua aantal koploper geworden in onze gemeente”, aldus wethouder Kroon. Onder haar motto ‘continu in beweging’ presenteerde Van Schie afgelopen zaterdag, naast het in gebruik nemen van de honderden zonnepanelen, een nieuwe bedrijfspromo en haar zelf ontwikkelde personeelsApp. Van Schie is al meer dan 55 jaar actief op het gebied van grond-, weg-, en waterbouw. Naast funderingstechnieken, milieuactiviteiten en de verhuur van pontons en bruggen, verhuurt zij vele typen kranen en vrachtwagens voor licht en zwaar transport.