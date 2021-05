Van Cleeffkade (deels) dicht voor definitieve rotonde

Aalsmeer – De provincie Noord-Holland bouwt de kruising van de Burgemeester Kasteleinweg met de Van Cleeffkade om tot een definitieve rotonde. De werkzaamheden starten op maandag 31 mei aanstaande. Tijdens de werkzaamheden worden delen van de kruising afgesloten voor het verkeer. Doorgaand verkeer tussen de gemeenten Haarlemmermeer en Uithoorn wordt via de N201 geleid. De werkzaamheden duren tot half september 2021.



Om de rotonde aan te kunnen leggen worden damwanden aangebracht in de hoek tussen Studio’s Aalsmeer en de Van Cleeffkade en in de bocht de Oosteinderweg. Vervolgens wordt gewerkt aan de nieuwe rotonde. De werkzaamheden vinden in fases plaats.



Van Cleeffkade week dicht

Vanaf 31 mei tot en met 4 juni is verkeer van de Burgemeester Kasteleinweg naar de Van Cleeffkade en andersom niet mogelijk. Verkeer vanaf de Burgemeester Kasteleinweg richting de Oosteinderweg en andersom is nog mogelijk. Ook kan het verkeer rechtdoor rijden over de Burgemeester Kasteleinweg. Autoverkeer voor het winkelgebied Aalsmeer Centrum wordt omgeleid via de Ophelialaan en de Stommeerweg. Het Centrum inrijden via de Dorpsstraat (vanaf richting Hoofddorp) is wel mogelijk.



Tijdelijke weg

Van 5 juni tot en met 23 juli is de kruising van de Burgmeester Kasteleinweg en de Van Cleeffkade grotendeels afgesloten. Het verkeer van en naar de Van Cleeffkade rijdt over een tijdelijk aangelegde weg langs de Van Cleeffkade. Verkeer van en naar de Oosteinderweg is niet meer mogelijk. Ook kan het verkeer niet meer rechtdoor over de Burgemeester Kasteleinweg rijden. Autoverkeer voor het winkelgebied Aalsmeer Centrum wordt omgeleid via de tijdelijke weg of via de Ophelialaan en de Stommeerweg.



Doorgaand verkeer via de N201

Tijdens het werk aan de nieuwe rotonde bij de Van Cleeffkade wordt doorgaand verkeer tussen Haarlemmermeer en Uithoorn omgeleid via de N201.Voor fietsers geldt de huidige omleiding via de Lijnbaan en de Dorpsstraat.



Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het servicepunt van de provincie Noord-Holland via 0800-0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Actuele informatie over de werkzaamheden is te vinden op HOVASZ.nl of via de Facebookpagina regio Amstelland-Meerlanden.