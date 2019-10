Van alles te doen en te zien in Aalsmeer

Aalsmeer – Het is bijna weekend en dit betekent in Aalsmeer weer tal van activiteiten. De grote evenementen mogen weliswaar gevierd zijn, maar ieder weekend is er wel iets te doen in bruisend Aalsmeer. Liefhebbers van cultuur, muziek en sport kunnen zich in ‘eigen dorp’ laten trakteren.

Geschiedenis van Aalsmeer en bazaar

Zaterdag 12 oktober kan de geschiedenis van Aalsmeer beleefd worden in De Oude Veiling en de Bibliotheek. Er zijn oude foto’s, filmpjes en attributen te bewonderen, voor kinderen staan ‘ouderwetse’ spelletjes klaar en er kunnen boeken over Aalsmeer en Kudelstaart ingezien worden. De geschiedenis beleven kan tussen 13.00 en 16.00 uur. Blijf niet te lang hangen, want er wacht deze middag nog een hele leuke activiteit. De jaarlijkse bazaar in ’t Kloosterhof in de Clematisstraat vindt weer plaats. Er zijn leuke spulletjes te koop, er wordt een loterij gehouden, het rad van avontuur draait diverse ronden en voor wie trek heeft of krijgt: Overheerlijke, verse oliebollen en erwtensoep staan klaar! De bazaar is van 13.00 tot 17.00 uur.

Dance, jazz en pop

In de avond liefst drie muzikale activiteiten. De derde Dance Classics Show staat op het programma en voor wie kaarten heeft: Ga genieten van de muziek en de aankleding van de Beach-zaal, want Kees, Marcel en Jan hebben weer flink uitgepakt. Wie van jazz-muziek houdt, is in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat aan het goede adres. Het Tengu Malina Kwartet treedt hier vanaf 21.30 uur op. Meer zin in popmuziek? Dan naar café Joppe in de Weteringstraat waar de band SuperFriday vanaf ongeveer 21.30 uur gaat trakteren op bekende hits.

Een tip voor de liefhebbers van sport: Om 19.15 uur nemen de handballers van Greenpark Aalsmeer het op tegen Hubo Initia Hasselt in De Bloemhof. Gehoopt wordt op een volle tribune.

Watertoren, expositie en voetbal

Ook zondag 13 oktober biedt gevarieerd vertier. Zo staan de deuren van de watertoren open tussen 13.00 en 17.00 uur. Op de begane grond is een expositie over de toren van Sangster en uiteraard is het mogelijk om de trappen naar boven te beklimmen voor een rijk uitzicht. Daarna dan naar de overkant, want het Flower Art Museum opent deze dag een nieuwe tentoonstelling. Topfotograaf Richard Fischer presenteert ‘A Tribute to Flowers’. En de sportliefhebbers hebben het vast al in de agenda genoteerd: Om 14.00 uur de voetbalderby FC Aalsmeer tegen RKDES op het hoofdveld aan de Wim Kandreef in Kudelstaart.

Tot slot nog een tip voor een (muzikaal) uitje buiten de gemeentegrenzen, maar wel met een Aalsmeers tintje: De Hobo String Band gaat zondagmiddag optreden in ‘De Breek’ in Oosthuizen (Etersheimer Braakweg) vanaf 15.30 uur. Fijn weekend!