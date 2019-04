UWTC bij ‘De hel van Groesbeek’

Uithoorn – De vierde wedstrijd van de landelijke jeugdcompetitie mountainbike (LJC) was op zaterdag 6 april in Groesbeek. De hel van Groesbeek! Morgan Hartveldt (jeugd categorie 2) had een slechte loting en moest nagenoeg achteraan starten. Gelukkig ging het eerste deel van het technische parcours over een motorcrossbaan en kon hij van de 25ste naar de circa 15e plaats opschuiven. Na een ronde kwam hij door in groepje dat voor de 5e plaats reed en uiteindelijk finishte hij als 7e.

Een gedeelte van het UWTCX team reed in Groesbeek de marathon van 70 kilometer op de mtb. Bas de Bruin reed hier erg sterk maar kreeg te maken met materiaalpech, een shifterbout was losgetrild. Na de montage van een nieuwe bout kon Bas weer door en hij werd alsnog 7e bij de 30+. Tommy reed de wedstrijd niet uit. Bij de dames (30+) werd Elleke 11e en Rebecca 17e. Judith werd 2e bij de dames 40+.

Veteranen

Zaterdag 6 april waren de UWTC-ers Leen Blom, John Tromp en Guus Zantingh naar het oosten van Nederland gereisd om daar te starten in veteranen wedstrijden in Eibergen. Bij de 70+ Veteranen werd er vanaf de start hard gekoerst en even voor de helft van de wedstrijd ontstond er een kopgroep van 8 renners met daarbij Leen Blom en Guus Zantingh. De groep werkte goed samen. Op drie kwart van de koers ontstond er een nieuwe kopgroep van drie renners. De wedstrijd werd gewonnen door de regionale favoriet Fred de Kinkelder uit Groenlo. Guus Zantingh wist zich als 4e te klasseren en Leen Blom als 8e. De wedstrijd van de 60+ had een rustig verloop en er was niemand die een ontsnapping kon opzetten en een massa sprint moest de winnaar brengen. De wedstrijd werd overtuigend gewonnen door Ron Paffen uit Milsbeek voor Arie Blomberg uit Keldichem. John Tromp spurtte zich naar een 4e plaats.

Jeugdfestijn Hoorn

Voor de jeugdwielrenners uit Noord-Holland stond zondag 7 april de eerste NK selectiewedstrijd op het programma. Bij de jeugd categorie 4 werd Emilie Fransen 13e, zij komt nog wat wedstrijdritme en ervaring tekort. Maar knap dat ze heeft meegedaan.

Bij de jeugd categorie 7 waren er geen succesvolle ontsnappingen en in de eindsprint werd Mike Derogee 6e en Lars 7e. Beide mochten bij de prijsuitreiking een beker in ontvangst nemen. Rens Grömmel finishte als 14e.