Het Uur van Uithoorn bij AKU

Uithoorn – Atletiekvereniging AKU organiseert op donderdag 7 september een uniek loopevenement op sportpark de Randhoorn: Het Uur van Uithoorn. Deze avond loop je deels op de atletiekbaan en deels op de wielerbaan loop je precies een uur lang en weet je daarna exact welke afstand je in een uur hebt gelopen.

De start van de uurloop is 19.30 uur en na een uur gaat een signaal af, je stopt met lopen en vervolgens wordt van elke atleet de precieze afstand gemoeten.

Het Uur van Uithoorn is het laatste loopevenement van het Berkelaar zomeravondcircuit, waar ook de Polderloop op 3 augustus deel van uitmaakt.

Voorbereiding

Het is natuurlijk bijzonder om te weten welke afstand je hebt gelopen in één uur, maar deze uurloop in begin september is natuurlijk ook een prima voorbereiding en test voor loopevenementen die in de periode daarna plaatsvinden.

Kort na 7 september vindt de Dam tot Damloop plaats, op 15 oktober wordt deze hele en halve marathon van Amsterdam gelopen. Niet lang daarna wordt voor de eerste keer de marathon van de Ronde Venen georganiseerd en een aantal atleten van AKU bereidt zich voor op de marathons van Berlijn en New York.

Genoeg reden om dus op 7 september naar de atletiekbaan van AKU te komen. Het inschrijfgeld bedraagt 4 euro. Elke deelnemer ontvangt na afloop een leuke herinnering.

Voor de lopers die ook hebben meegedaan aan de 3 of 5 kilometer op 29 juni en de polderloop op 3 augustus, ligt een hele speciale herinnering klaar als afsluiting van het Berkelaar zomeravondcircuit.