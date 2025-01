Ut Quakeltje 2024 is weer uitgekomen

De Kwakel – Op vrijdag 20 december kwam de 12e editie uit van Ut Quakeltje en werd overhandigd aan Wim Verlaan jr. en Jan van der Vlugt. Ut Quakeltje is het donateursblad van Stichting De Kwakel Toen & Nu. In deze editie wordt de levensloop behandeld van Wim Verlaan sr., de werkgever van Jan van der Vlugt. Jan heeft 43 jaar met heel veel plezier bij Wim gewerkt. Wim Verlaan jr. heeft ook zíjn verhaal verteld over wat zijn vader allemaal heeft gedaan voor de Kwakelse gemeenschap. Voor al zijn verdiensten wilden wij die man in het zonnetje zetten. Verder kwam de historie van 65 jaar Kwakelse veiling aan bod en het 200-jarig bestaan van de Tolhuissluis. Al met al een extra dikke editie die de moeite waard is om te lezen.

Elk jaar publiceert Stichting De Kwakel Toen & Nu dit magazine met interessant historisch materiaal over De Kwakel. Donateurs en begunstigers ontvangen dit blad. Als u donateur wilt worden dan kan dat via een mail naar secretariaat@de-kwakel.com Kijk voor meer info op www.de-kwakel.com Het bestuur van Stichting De Kwakel Toen & Nu wenst iedereen Fijne Feestdagen en een gezond 2025.

De Nostalgische avonden zijn dit jaar op vrijdag 14 en 28 februari in het Dorpshuis De Quakel, aanvang: 19.30 uur. Kom op tijd voor een kopje koffie of thee, de zaal is open vanaf 18.45 uur. De kaarten kunt u bestellen via de mail dp@de-kwakel.com , app of telefoon 06.54695548 bij Dirk Plasmeijer.

Foto: Dirk Plasmeijer