Unieke waterexcursie door natuurmonumenten en waterschap

Regio – Natuurmonumenten en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht organiseren op woensdag 9 augustus samen een unieke excursie in Botshol rond het thema water. De boswachter en waterdeskundigen van het waterschap slaan de handen ineen om bezoekers kennis te laten maken met de rol van water in de natuur. Ga mee op deze bijzondere boottocht dwars door dit verlaten laagveengebied met smalle slootjes en weidse plassen.

Geen natuur zonder water

Voldoende en schoon water zijn cruciaal voor de natuur en behoud van biodiversiteit in Botshol. Helaas is dat, net zoals op veel plekken in ons land, geen vanzelfsprekendheid. Jolien Verweij en Winnie Rip van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht leggen uit hoe je de kwaliteit van water kunt bepalen, hoe belangrijk water is in de natuur en hoe de waterkwaliteit kan worden verbeterd.

Verrassende vaartocht

De boswachter van Natuurmonumenten vertelt je van alles over het landschap, de planten en dieren van Botshol. Laat je verrassen tijdens de vaartocht: de ene keer zie je vogels als de lepelaar en de aalscholver en andere keer kom je een purperreiger tegen. Maak kennis met het vleesetende plantje zonnedauw en de vlijmscherpe, zeldzame galigaan.

Reserveren

De speciale waterexcursie vindt plaats op woensdag 9 augustus om 14:00 uur en vertrekt vanaf de Zwarte schuur in Waverveen. De vaartocht duurt twee uur. Boek jouw tickets op www.nm.nl/botshol (zie agenda).