Unieke mountainbike gestolen uit Centrum

Aalsmeer – Vrijdagavond 5 juli is tussen 23.00 en 00.00 uur de mountainbike van Barry Noordman gestolen uit de Seringenstraat in het Centrum.

Het betreft een Cannondale Jekyll, kleur wit, met een Lefty voorvork. Het is een uniek exemplaar qua kleurstelling. Op het frame staat nummer 201 met de naam van Barry er onder.

Uiteraard is er aangifte gedaan bij de politie, maar wie meer weet kan ook (graag zelfs) contact opnemen met Barry Noordman via 06-42141508. De politie is bereikbaar via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.