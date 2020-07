Unieke collectie affiches voor Flower Art Museum

Aalsmeer – Het Flower Art Museum draait na de gedwongen sluiting vanwege het coronavirus weer op volle toeren. Er is een prachtige tentoonstelling te zien, afgelopen vrijdag was er livemuziek, in de museumwinkel zijn enkele nieuwe items (tasjes en mondkapjes, tulpen broches en glassculpturen) en de museumtuin heeft twee prachtige toevoegingen gekregen: De installaties ‘Breuklijn’ en ‘Bee Good’ van Mireille Schermer. De ‘Beuklijn’ bestaat uit drie beschilderde boomschijven van een oude beuk. Elk werk met een eigen vorm en gedachte. ‘Bee Good’ is een ode aan de bij, de zo belangrijke bestuiver van het ecosysteem.

Entree van het Flower Art Museum.

Wall of Flowers

Sinds afgelopen dinsdag is aangevangen met de voorbereidingen voor de komst van de Wall of Flowers, het ruim zestig meter lange werk met duizenden ingezonden bloemenfoto’s. De kale muur is schoon gemaakt en wordt voorzien van een stoere achtergrondkleur.

Start realisatie Wall of Flowers.

Tuinbouwtentoonstellingen

Vandaag, woensdag 29 juli, mocht het Flower Art Museum een bijzondere gift in ontvangst nemen. Het cadeau bestaat uit een groot aantal (circa 150) affiches die oorspronkelijk zijn verzameld door voormalig sierteeltcoryfee de heer Ir. A.P. Czisik. Het gaat om affiches van Europese tuinbouw-tentoonstellingen in de periode 1909 tot midden jaren zeventig. Het is een unieke serie, vanwege de prachtige illustraties (vaak in opdracht vervaardigd door kunstenaars en grafisch ontwerpers) en de verschillende druktechnieken die zijn gebruikt. De verzameling was in het bezit van Bloemenbureau Holland en is door hen geschonken aan het Flower Art Museum. Woensdag was Dennis van der Lubbe, directeur Bloemenbureau Holland, in het museum voor de symbolische overhandiging.

Affiches van tuinbouwtentoonstellingen.

Bloemenbureau naar Aalsmeer

Het Bloemenbureau verhuist binnenkort naar Aalsmeer, waar het een kantoor krijgt in het nieuwe gebouw van FloriWorld. Mede door de verhuizing werd een goede bestemming gezocht voor de verzameling en via directeur Dennis van der Lubbe kwam FAM in beeld.

De komende tijd gaan de medewerkers van het museum verder onderzoek doen naar de collectie en de illustratoren. Van half oktober tot begin januari wordt in het Flower Art Museum een tentoonstelling gewijd aan deze verzameling.

Een bezoek brengen aan het Flower Art Museum (tegenover de watertoren) kan iedere donderdag tot en met zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op de website: www.flowerartmuseum.nl