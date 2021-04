Unieke Avond4daagse in Rijsenhout

Rijsenhout – Even leken de coronamaatregelen roet in het eten te gooien. Maar met een unieke editie kan hét wandelfeest voor kinderen toch doorgaan. Tussen 29 maart en 30 juni 2021 kunnen zij in Rijsenhout hun eigen Avond4daagse lopen. Volledig coronaproof. Avond4daagse Rijsenhout organiseert samen met Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en eRoutes deze bijzondere editie. Met een speciale app lopen de kinderen hun eigen routes op hun eigen moment. Zo wordt drukte en groepsvorming voorkomen. En na afloop wacht de officiële Avond4daagse medaille.

Eigen routes

Na inschrijving kunnen deelnemers gebruik maken van de Avond4daagse-module in de app eRoutes. Deze app maakt routes vanaf een zelf te bepalen punt en afstand. Dit zijn zogenaamde ‘ronde routes’, dus het eindpunt is hetzelfde als het startpunt. De app houdt bij waar en hoeveel de deelnemers lopen. En verrast ze onderweg met leuke berichten!

Groot succes

KWBN introduceerde de Avond4daagse – Home Edition vorig jaar voor het eerst. Landelijk namen in 2020 bijna 60.000 deelnemers deel. Het leverde vele enthousiaste reacties op en een compliment van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Kies je eigen wandelmoment

Om te voorkomen dat veel kinderen tegelijk lopen, kunnen deelnemers wandelen tussen 29 maart en 30 juni 2021. Om er wel een prestatie van te maken, moeten ze de vier wandeldagen in twee weken afleggen. Verder staat het moment van wandelen vrij. Dit jaar mag ook overdag gelopen worden.

Aanmelden

Inschrijven is mogelijk via https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/rijsenhout. Deelname kost €6,50. Inschrijving vindt dit jaar niet centraal via school plaats, maar ouders/verzorgers schrijven zichzelf en hun kinderen in. Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 2,5, 5 en 10 kilometer. En de welverdiende Avond4daagse medaille ontvang je automatisch. Wil je eerst meer informatie? Bezoek dan www.avond4daagse.nl.