Uniek concert jazzpianist Mike del Ferro in Bacchus

Aalsmeer – De inmiddels wereldberoemde jazzpianist Mike del Ferro (1965) begon zijn carrière als ‘huispianist’ in Bacchus. In het voorjaar van 1993 presenteerde hij in het culturele café in Aalsmeer zijn eerste cd, ‘Introducing’, met de Belgische saxofonist Frank Vaganée. Twee jaar later gevolgd door de cd: ‘Live’. Inmiddels is Mike del Ferro een internationaal geroemd pianist met een enorme muzikale veelzijdigheid die heeft geresulteerd in een concertpraktijk in tot nu toe 117 landen, variërend van solorecitals tot crossovers met traditionele muziek. Dit laatste in de meest uiteenlopende landen over de hele wereld.

Mike heeft bij Challenge Records International een exclusief contract getekend voor een serie van tien cd’s genaamd ‘Songs Inspired by Wandering the Globe’, die gebaseerd zijn op zijn reizen. Alle albums in deze serie kregen een Edison Nominatie. Twintig jaar na hun eerste kennismaking speelde de jazztandem van saxofonist Frank Vaganée en pianist Mike del Ferro weer een seizoen samen – in 2012 namen ze hun derde cd op: ‘Happy Notes’. Ook Frank Vaganée had toen al een glanzende carrière gemaakt, als oprichter en artistiek leider van het baanbrekende Brussels Jazz Orchestra. Jeroen Vierdag is bassist bij onder meer saxofonist Bart Wirtz en pianiste Amina Figarova. Drummer Roy Dackus werkte veel samen met Ack van Rooyen, Eric Vloeimans en Tineke Postma, ook was hij slagwerker bij het Metropole Orkest en het Jazz Orkest van het Concertgebouw.

En nu, bijna dertig jaar na hun eerste kennismaking, is KCA erin geslaagd de Del Ferro/Vaganée Group weer voor één uniek concert te verenigen. Dertig jaar van steeds nieuwe muzikale ervaringen, samengebracht in Bacchus. Niet te missen!

Zaterdagavond 9 oktober in de grote zaal van cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Aanvang 20.30 uur. Tickets kosten 20 euro per persoon, voor jazzclubleden 15 euro, en zijn verkrijgbaar bij de KCA Ticketshop via www.kunstencultuuraalsmeer.nl. Let op: coronatoegangsbewijs vereist.