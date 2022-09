Ulla Eurich nieuwe voorzitter van KCA

Aalsmeer – Het nieuwe theaterseizoen van KCA gaat zaterdag aanstaande van start met de Kunstroute Aalsmeer. Een ideaal moment om u voor te stellen aan de kersverse voorzitter en zakelijk leider van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer, Ulla Eurich.

Ulla is een bekend gezicht bij KCA. Al enkele jaren zet ze zich in diverse bestuursrollen ervoor in om zo veel mogelijk kunst- en cultuurliefhebbers in Aalsmeer, Kudelstaart en de regio te laten genieten van gezellige dagjes of avondjes uit, dicht bij huis. “Ik heb er heel veel zin in om samen met mijn medebestuursleden en al die geweldige vrijwilligers van KCA verder te bouwen aan hoge kwaliteit voor een Aalsmeerse prijs die men van KCA gewend is”, aldus Ulla. “Onze werkgroepen bruisen van de energie om iedereen in onze theaters, op onze concertpodia en in ons ‘kunsthuis’ Het Oude Raadhuis een onvergetelijke belevenis te bezorgen. Ik maak graag (opnieuw) kennis met u rond de opening van de Kunstroute, zaterdag aanstaande om 11.00 uur bij Jachthaven Otto aan de Uiterweg 94.”

Volle agenda

KCA start het seizoen in het komende weekend gelijk met een volle agenda: op 17 en 18 september is er de Kunstroute, beide dagen van 12.00 tot 17.00 uur (zie de online catalogus op kunstrouteaalsmeer.nl). Op zaterdagavond is er om 20.30 uur cabaret met Ramon Chatrer in Bacchus. Eveneens om 20.30 uur, maar dan in het Flower Art Museum is er een heel bijzonder concert met de Mike del Ferro Group die een ode brengt aan de 100e verjaardag van Toots Thielemans. Speciaal daarvoor neemt Mike een jonge, uit Indonesië afkomstige en bijzonder getalenteerde mondharmonica speler mee. Kaartjes zijn te koop in de KCA Ticketshop via de website www.skca.nl en verkrijgbaar aan de kassa’s.

Foto: Ulla Eurich (rechts) tijdens de Kunstroute met Heleen van Ketwich Verschuur.