Uitwaaien met Dag van je Leven op Westeinder

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 15 juni houdt Stichting Dag van je Leven weer haar jaarlijkse botendag vanuit jachthaven Kempers bij Leimuiden. Zo’n vierhonderd mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking gaan samen met hun begeleiding of familie een paar uurtjes genieten op één van de maar liefst 75 deelnemende boten. Het is het bestuur van de stichting voor de zestiende keer gelukt om alle Ons Tweede Thuis-cliënten die mee wilden varen een plekje te kunnen geven aan boord.

Het belooft weer een groots spektakel te worden met na afloop live muziek in de jachthaven. Zingende DJ Dennis gaat er vast voor zorgen dat er verschillende polonaises gelopen kunnen worden. Hopelijk laat de zon zich ook nog zien zaterdag. Mochten de weersvoorspellingen goed genoeg zijn om te gaan varen, dan wordt het vast weer een groot feest op het water.

Zwemvesten-sponsor gezocht

Dag van je Leven heeft veiligheid hoog in het vaandel staan en heeft daarom eigen zwemvesten aangeschaft. Dit was een grote uitgave van 1.500 euro en de stichting is nog op zoek naar een sponsor hiervoor.

Komt u/jij zaterdag tussen elf en één uur gezellig versierde boten tegen op de Westeinderplassen? Vergeet dan vooral niet te zwaaien!