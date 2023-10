Uitstekende start van de Kwakelse Veiling￼

De Kwakel – Na veel voorbereiding door circa 150 vrijwilligers in de afgelopen maanden, vond afgelopen zaterdag de eerste avond van de 64e editie van de Kwakelse Veiling plaats. Onder toeziend oog van notaris Akkermans werd er om 19.30 uur gestart met het veilen van de eerste kinderkavel. In de kantine van KDO waren er vele jeugdige bezoekers aanwezig, die graag snel aan de haal wilden gaan met één of meerdere kavels. Zo konden zij o.a. bieden op een lichtgevende voetbal, een Derbystar voetbal, een drone, een Sweets & Candy pakket, maar ook een Sinterklaaspakket. Opvallend verliep het bieden op de Ajax en Feyenoord kindertaart. Ondanks alle strubbelingen in Amsterdam leverde de Ajax taart, onder de kinderen, alsnog meer op dan de Rotterdamse variant. Als klapper op de vuurpijl werden er ‘Trots op de Kwakel’ bidon voor € 5,- geveild, zodat elk kind voor een laag bedrag een kavel kon aankopen en tevreden kon gaan slapen.

Na afloop van het kindergedeelte stroomde de kantine steeds voller met gasten, die uit waren op gezelligheid en één of meerdere aantrekkelijke kavels. In de eerste anderhalf uur van de Veiling was het opvallend dat het merendeel van de kavels werd verkocht in de prijsklasse € 5,- tot € 50,-. Dit is ook een doelbewuste keuze vanuit het Veilingcomité, zodat er voor ieder wat wils aanbod is en de Veiling toegankelijk is en blijft voor iedereen in ons dorp.



Om 21.15 uur was de eerste premie, die bij elke € 5.000,- aan Veilingopbrengst wordt getrokken, bij kavel 74 een feit. De kavellijst bestond op deze avond uit circa 235 kavels en zienderogen nam de gemiddelde opbrengst per kavel toe. De geheel verzorgde casino-avonden voor 4 personen bij Gasterij de Kwakel waren zeer populair onder de ruim 200 volwassen bezoekers. Tevens leverden het weekend cabrio rijden, de Ipad, een padel instructie voor 4 personen, met een sloep varen en 2 meter hoge kerstbomen, veel geld op. Hierdoor volgden de premies bij elke € 5.000,- elkaar snel op en met nog een anderhalf uur te gaan was de opbrengst al ruim € 20.000,-.



Uitdaging

In het laatste gedeelte van de avond was het voor de veilingmeesters een uitdaging om ervoor te zorgen dat alle kavels, voor een mooie opbrengst, geveild konden worden. Een zeer hoge opbrengst werd er gerealiseerd door het veilen van een picknicktafel, die werd aangeboden door Kooijman B.V. Tevens deden een weekendverblijf op Resort Arcen, een gebruikte elektrische fiets, een iPhone, een kookworkshop voor 8 personen en een overnachting voor 2 personen in Maastricht het zeer goed. Op een starterskit van EasyToys werd eveneens gulzig geboden, net als de workshop salsa dansen voor 25 personen, het wielrentenue van Dylan Groenewegen en een mountainbike. Mede hierdoor vielen er nog drie premies in het laatste anderhalf uur. Om 01:05 uur was de laatste kavel geveild en kon de eindstand opgemaakt worden. Met zijn allen zijn we erin geslaagd om een boven gemiddeld hoog bedrag op te halen van € 37.547,-. Alleen 2018 en 2022 was dit bedrag op de eerste avond hoger. Een prestatie van formaat, waarmee het verenigingsleven in De Kwakel een financiële impuls zal gaan krijgen. Vanuit het Veilingcomité willen wij iedereen enorm bedanken voor zijn / haar bijdrage hierin. Aankomende zaterdag om 19.30 uur gaan ze verder met de tweede avond van de Kwakelse Veiling.