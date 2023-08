Uitreiking ‘Joop de Jong Bokaal’

Uithoorn – In de laatste vier weken van het biljartseizoen 2022-2023 is er fel gestreden om de ‘Joop de Jong bokaal’. De ene week stond de ene speler bovenaan en de week daarop stond er weer een andere speler bovenaan. Uiteindelijk kwam er op het allerlaatste moment toch nog een winnaar uit de bus.

Dit biljartseizoen werden ook voor de eerste keer extra prijzen uitgereikt aan de spelers met de hoogste serie en de kortste partij. De bokaal en bekers werden uitgereikt door bestuurslid Huub Bakker en werden aan de volgende winnaars uitgereikt: De ‘Joop de Jong bokaal 2023’ is gewonnen door Willem Geesing. De bekerwinnaar met de hoogste serie is gewonnen door Marcel Paul. De bekerwinnaars met de kortste partij is gewonnen door Jan v.d. Hoven en Cor van Wijk. Alle winnaars werden in de bloemetjes gezet.