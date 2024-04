Uithoornse kanopoloërs pakken goud in Frankrijk￼

Uithoorn – Uithoorn heeft zich afgelopen weekend van zijn beste kant laten zien, in het Franse St. Omer. Sporters van Michiel de Ruyter schopten het tot verschillende finales en gaven daar hun concurrenten het nakijken.

Het B-team van MDR kwam uit in de tweede divisie en schoot meteen uit de startblokken. Met een solide verdediging en snelle counters wonnen ze elke wedstrijd. De kwartfinale tegen het Vlaamse RKV eindigde zelfs in 6-1.

In de finale stonden de poloërs tegenover het ongeslagen Avranches, dat alles in de strijd gooide. De bloedstollende pot ging op en neer: na elk tegendoelpunt viel al snel weer de gelijkmaker. Er moest een verlenging aan te pas komen, en daar leek het nog even helemaal mis te gaan. Door een tijdstraf had MDR opeens een man minder, maar juist op dat moment wisten ze uit te blinken. Avranches was niet bedacht op een harde tegenaanval en zag de golden goal in hun eigen net vallen: 4-3 en goud voor Michiel de Ruyter.

Amsterdam open

Het Uithoornse kanopolo stond daarna nog eens extra in de schijnwerpers, met de finale van de eerste divisie. Twee MDR-spelers kwamen daar namelijk verrassend tegenover elkaar te staan, in andere teams dan we van ze gewend zijn. Kartik McCutcheon kwam uit voor de Britse Heren en bij Viking-Odysseus stond Wessel Vroon opgesteld. Ook die finale werd een nagelbijter, met uiteindelijk een 3-2-winst voor Viking-Odysseus.

De komende weken blijven de poloërs hard doortrainen, want het volgende toernooi staat al op de planning. Dat wordt het Amsterdam Open, op 11 en 12 mei in Uithoorn. Ook daar komen weer internationale topteams op af, ditmaal zelfs uit landen als Tsjechië, Singapore en Hong Kong. Kom dus vooral langs om van het spektakel te genieten