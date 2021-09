Uithoornse Gayle dubbel in de prijzen bij Miljoenenjacht

Uithoorn – Het was een avond om nooit meer te vergeten voor Gayle (38) uit Uithoorn. In de halve finale van ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ verzekerde zij zich al van het uitstapbedrag van 38.000 euro. Maar dat was nog niet alles! In het zenuwslopende ‘Gouden Koffer Spel’ sleepte Gayle namelijk ook nog eens een bedrag van 116.000 euro in de wacht. De Uithoornse, die met een totaalbedrag van 154.000 euro naar huis ging, was samen met 4 wijkgenoten uit postcodegebied 1422 uitgenodigd in de studio.

De 38-jarige Gayle stond samen met wijkgenoot Niels in de halve finale toen zij net te laat op de rode knop drukte. Het uitstapbedrag werd daarom verloot onder één van de aanwezigen in de studio. Tot haar grote verbazing was Gayle zelf de gelukkige. Hierdoor wist zij zich alsnog te verzekeren van het uitstapbedrag van 38.000 euro én een finaleplaats in het ‘Gouden Koffer Spel’.

Drie kinderen

Finaliste Gayle, moeder van drie kinderen en samen met Martijn, is met vriendin Melissa naar de studio gekomen. Ze speelt met koffer 2: “Ik heb altijd geroepen: met z’n tweeën is leuker dan alleen!” Op de vraag of Gayle nog dromen heeft, antwoordt zij: “Ik zou heel graag met de kinderen naar Disney World in Amerika willen. Daarnaast ga ik trouwen met Martijn, dus zijn we aan het sparen voor een mooie bruiloft.”

Het ‘Gouden Koffer Spel’ verloopt niet geheel voorspoedig voor Gayle. Ze haalt de hoge bedragen er snel uit en belt haar man Martijn voor advies. Met de al binnengesleepte 38.000 euro in haar achterhoofd, besluit Gayle uiteindelijk een deal te maken bij een bod van 116.000 euro. Gayle gaat alsnog naar huis met een totaalbedrag van 154.000 euro. Zij reageert enthousiast: “Fantastisch! Dat wordt een mooie bruiloft en ik kan iedereen meenemen naar Amerika.”

Over ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’

In ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ strijden per vak vijf deelnemers om verschillende grote prijzen. Eén van de aanwezige deelnemers van de Postcode Loterij maakt kans om de studio als miljonair te verlaten. Diegene neemt in de finale plaats aan de desk naast Linda de Mol om het ‘Gouden Koffer Spel’ te spelen en kan met dit spel een geldbedrag tot wel vijf miljoen euro winnen. ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ is tot en met zondag 10 oktober wekelijks te zien op zondagavond om 20.00 uur bij SBS6.