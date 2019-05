Uithoornse bevrijdingsloop weer zeer geslaagd

Uithoorn – De bevrijding is dit jaar 74 jaar een feit. Dit kunnen we niet genoeg benadrukken. Aan deze dag heeft AKU in samenwerking met de gemeente Uithoorn verschillende sportieve activiteiten gekoppeld. Door de echte fanatiekelingen werd om 0:00 uur het bevrijdingsvuur opgehaald uit Wageningen. Bijna ieder team kreeg de fakkel aangeboden door de burgermeester van Wageningen. Het was dan ook een leuke verrassing dat wij de fakkel uitgereikt kregen door onze eigen burgermeester Pieter Heiliegers. Na een korte aanmoediging en mooie woorden gingen de 27 lopers, 2 fietsers en buschauffeur vanuit Wageningen richting Uithoorn. De afstand van 85 km werd in estafette van 4 groepen gelopen. Dus iedereen liep zo’n 20 km! Na iedere 2 km werden de lopers ‘ververst’ door de volgende groep. Deze groepen waren samengesteld op basis van de snelheid zodat niemand boven zijn niveau hoefde te lopen. Dat mei nog grillig kon zijn hebben we ondervonden: ’s nachts hebben we verschillende gure winterse buien getrotseerd.

Minder wind

Gelukkig stond er beduidend minder wind dan de dag ervoor. En bij het ochtendgloren kwam zelfs het zonnetje er voorzichtig doorheen. Ondanks dat de tijd die nodig was om naar Uithoorn te komen langer was dan het voorgaande jaar, bleef er nog genoeg tijd over om nog een lekkere kop koffie bij Meesters te drinken zodat we allemaal weer wat kleur kregen. Vervolgens werd deze koffie nog eens gratis aangeboden door Meesters! Al doende was er weer genoeg moed verzameld om het laatste deel naar Uithoorn te lopen: het loodzware stuk tussen Mijdrecht en Amstelhoek waarbij niet meer de mogelijkheid bestond om te wisselen.

In de tussentijd werd de wandeling rond het Zijdelmeer gelopen. Hier kon eenieder zich voor aanmelden een week daarvoor. Zodoende werd maar weer eens bevestigd dat dit het mooiste rondje is om te lopen in Uithoorn! Bij terugkomst kwamen ondertussen de hardlopers tezamen met onze Aku Racerunners, en enthousiaste jeugdige leden van de AKU vanuit Amstelhoek naar Uithoorn. Hier werden ze binnengehaald door de burgermeester waarbij Het Amstel Blazers Collectief zorgde voor de muzikale klanken.

Vuur

Door Maarten Moraal werd het vuur overhandigd aan de burgermeester zodat hij het bevrijdingsvuur in Uithoorn ook kon ontsteken. Vervolgens kregen iedere hardloper die vanuit Wageningen is komen lopen een verrassing.

Na een korte toespraak van de burgermeester werd het ontbijtbuffet geopend. Deze was door de gemeente Uithoorn beschikbaar gesteld voor alle hardlopers en voor alle deelnemers die meegedaan hadden aan het rondje Zijdelmeer. Net als voorgaande jaren was dit heerlijk genieten!

Zo kwam er een einde aan een zeer intensieve maar mooie dag en nacht. Hierbij is het de AKU en de gemeente gelukt om voor alle actieve inwoner iets speciaals te laten beleven op deze bijzondere dag. En volgend jaar is het maar liefst 75 jaar geleden dat ons land bevrijd werd. Dan zal deze dag nog specialer worden. Zorg dat je erbij bent!!