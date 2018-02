Uithoornaar Badmintonkampioen Noord Holland

Uithoorn – De 9-jarige Uithoornaar, Martin Pho, is afgelopen week in Wormer kampioen van Noord Holland geworden. Hij maakt deel uit van het badmintonteam J4 van Badmintonvereniging Martinus Amstelveen.

In de leeftijdsklasse tot 13 jaar moesten zij nog 2 andere poule-winnaars verslaan, Inside en Flin-ters. Het relatief jonge team (Martin Pho 9 jaar, Tomer Slav 11 jaar en Srikar Somarowthu 11 jaar) merkten direct resultaat van hun harde trainen. Beide wedstrijden werden met 6-0 gewonnen. Het trotse team kon aan het eind van een lange dag de beker in ontvangst nemen. In juni mogen ze meedoen aan de Nationale Kampioenschappen in Zutphen.