Uithoorn steekt handen uit de mouwen voor NLdoet

Uithoorn – Het Oranje Fonds organiseerde vrijdag 14 en zaterdag 15 maart het jaarlijkse NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook in gemeente Uithoorn staken vrijwilligers de handen uit de mouwen.

Met NLdoet zet het Oranje Fonds vrijwilligerswerk in de spotlights. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. NLdoet laat zien hoe belangrijk actieve inwoners zijn voor de samenleving. Voor organisaties is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken.

Zilveren Schakel

Een van de deelnemers aan NLdoet was Els Lagendijk. Els kreeg vorig jaar een Zilveren Schakel uitgereikt van de gemeente Uithoorn voor haar vrijwilligerswerk. “Op vrijdag ging ik naar MFC De Kuyper in de Kuyperlaan. Er was koffie met taart en je kon kletsen en kaarten maken met een groepje leuke mensen. De dag was georganiseerd door Uithoorn voor Elkaar. Ze willen in De Kuyper graag vrijwilligers hebben voor allerlei activiteiten, zoals deze koffieochtenden, kindermiddagen, samen eten en meer. Zaterdag speelde ik een uitwedstrijd in Abbenes, bij het kledingruilpunt ‘Krijg de Kleertjes’ van mijn dochter. Hier kunnen mensen kinderkleding ruilen of krijgen. Ik hielp er winterkleding sorteren en zomerkleding in de ruilbakken doen. Een bijzonder duurzaam en sociaal initiatief: www.krijgdekleertjes.nl/abbenes. En verder ging mijn vrijwilligerswerk als pleegmoeder en mantelzorger natuurlijk ook gewoon door.”

Scouting Admiralengroep

Karin van Dijk, in het dagelijks leven coördinator van het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Uithoorn voor Elkaar, ging zaterdag klussen bij Scouting Admiralengroep in Uithoorn.

“De scouting staat al een paar jaar in de wacht om te verhuizen; het is nog niet bekend wanneer ze een nieuw pand krijgen. Tot die tijd werken ze met zijn allen hard om het bestaande clubhuis in bedrijf te houden. Bij aankomst werd ik welkom geheten door Jorn Hansen. Jorn was vorig jaar ook een Zilveren Schakel-ambassadeur. De andere vrijwilligers waren vriendelijk en hielpen me op weg. De sfeer was goed en iedereen was lekker aan de slag met de boten en het clubhuis. Mensen die langskwamen om ons een hart onder de riem te steken vonden het binnen ‘lekker naar schoonmaak’ ruiken. Het clubhuis kan in elk geval dit jaar weer door als uitvalsbasis voor de scouting.”

“Vrijwilligerswerk is leuk om te doen”, besluit Els. “Ga eens naar een kinderboerderij, een buurtcentrum of een school of vereniging in de buurt. Of kijk op www.steunpuntvrijwilligerswerkuithoorn.nl wat je allemaal kunt doen. Vrijwilligerswerk geeft echt veel voldoening!”

Zilveren Schakel Els Lagendijk (links) en dochter sorteren kleding bij ‘Krijg de Kleertjes’. Foto: Els Lagendijk.