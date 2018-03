Uithoorn breidt service uit met meldingsapp

Uithoorn – Inwoners van gemeente Uithoorn kunnen vanaf nu meldingen over hun woonomgeving en de openbare ruimte nu nog eenvoudiger doorgeven. Via de Makkelijk Melden App kunnen zij de gemeente snel en eenvoudig wijzen op bijvoorbeeld een scheve stoeptegel, (te) laaghangende tak, kapotte putdeksel etc. Deze app is voor iedereen eenvoudig te installeren op de smartphone.

Melden via de app

Het melden via de Makkelijk Melden app is vooral handig als een inwoner op straat loopt en direct een melding wil doorgeven. Wie beschadigde straatmeubilair aantreft, afval op straat ziet, overlast ervaart, een gat in de weg ziet etc. kan dit direct doorgeven. Met de app wordt een melding binnen een paar klikken naar de gemeente gestuurd. Als de locatievoorzieningen aan staan, voert de app automatisch het adres van de melding in. Vervolgens kan de rubriek worden aangeklikt waarbinnen de melding valt en eventueel een foto worden toegevoegd. De melding is dan klaar om te verzenden. Als de verzender contactgegevens toevoegt wordt hij op de hoogte gehouden van de afhandeling.

Meldingen openbare ruimte (MOR-meldingen)

Meldingen over de woonomgeving en de openbare ruimte kunnen doorgeven worden via een ‘Melding openbare ruimte'(MOR-melding). Deze meldingen komen bij de gemeente via verschillende kanalen. Inwoners kunnen digitaal via de website, www.uithoorn.nl een MOR-melding doorgeven. Ook kan dit telefonisch via het Klant Contact Centrum. Alle meldingen worden centraal geregistreerd. Een inwoner die een melding doet, krijgt standaard een registratienummer zodat de melding altijd makkelijk terug te vinden is. Een melding wordt binnen zes werkdagen afgehandeld. In het geval van een gevaarlijke situatie wordt de melding binnen 24 uur afgehandeld.

Gratis app

Vanaf nu is er nog een extra mogelijkheid een melding door te geven, namelijk via de Makkelijk Melden app op de smartphone. De gratis Makkelijk Melden app is eenvoudig te downloaden via de Apple Store of Play Store. Voor bewoners die geen smartphone hebben, verandert er niets. Zij kunnen gewoon via de website van de gemeente hun melding doorgeven of telefonisch via het Klant Contact Centrum van de gemeente, telefoon 0297 – 513 111.

Wethouder Hans Bouma: “Onze medewerkers werken dagelijks hard aan een prettige buitenruimte. Ze hebben niet overal oren en ogen, daarom kunnen we de hulp van inwoners wel gebruiken om ons te helpen. Via de meldingen in de Makkelijk Melden app kunnen onze medewerkers nog gerichter werken. Zo werken we echt samen aan een schone leefomgeving.”