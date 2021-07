Uiterweg voor even waterweg

Aalsmeer – Wateroverlast was de afgelopen week vaak in het nieuws maar meer in de zuidelijke provincies. Afgelopen zondag kreeg ook Aalsmeer het te verduren, hoewel het niet om een uit de oevers getreden rivier ging. Hoewel.. de Uiterweg leek wel op een waterweg. Gekscherend werd op sociale media al de optie gegeven om hier te gaan zwemmen. Leuk is het niet als je hinder en overlast ondervindt van wateroverlast. De regen stortte zondagmiddag in korte tijd op het asfalt en was zo hevig dat de afwatering het niet aankon. Het bleek vrij plaatselijk te zijn, aldus gehoord. De buien gingen gepaard met onweer. Delen van de Uiterweg stonden tot aan de enkels blank en aanwonenden haalden oorzaken aan als ‘verstopte waterputten’. Diezelfde avond was de waterweg weer een echte weg.

Foto: Johan van der Zwaard.