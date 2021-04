Twistvlied-Wickelhof Burendag vlinder Mona in ere hersteld.

Mijdrecht – Op de mooiste dag van de week “Vrijdag 9 April, hebben wij als buren de vlinder weer met een mooi jasje bekleed. Nu met aanplanting van sedummatten met 12-19 verschillende soorten vetplantjes. Na passen en meten, hadden wij zelfs sedum over, wat nu op een andere plek mooi kan aangroeien als we wat moeten aanvullen. Met de warme zomerdagen in het vooruitzicht, zien wij uit naar de vele kleurrijke bloemen. Hopelijk dat de BeezZ en de vlinders onze Vlinder Mona ook vinden op hun speurtocht van bloem tot bloem. De vlinder is nu te bezichtigen aan de vijver aan de Karekiet te Mijdrecht.