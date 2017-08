Tweede Kamer gaat over Schiphol vergaderen

Aalsmeer – Op donderdag 7 en woensdag 13 september vinden er vergaderingen plaats van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer over Schiphol.

Op 7 september betreft dit een hoorzitting over Schiphol en ‘selectiviteit’ (ruimte houden voor zakelijk verkeer op Schiphol, de rest: vakantie/low-cost vluchten naar Lelystad en Eindhoven) en op 13 september staat een Algemeen Overleg Luchtvaart op de agenda. Hier komen zaken, zoals maximum aantal vluchten, geluidsoverlast, luchtverontreiniging en veiligheid voor de nieuwe luchtvaartbesluiten (LVB en LIB) aan de orde.

Een politicus heeft eens gezegd: “Schiphol belangrijk voor de omwonenden? Kijk eens naar de publieke tribune, geen kip te zien!” Nu het er om gaat spannen wil inwoner Leo Baarse (ORS bewoners vertegenwoordiger Aalsmeerbaan binnengebied) voorkomen dat een politicus zoiets ooit nog een keer kan zeggen. “Wat ons betreft moet de publieke tribune op 7 en 13 september vol zijn. Wij vragen inwoners dus op om op 7 en/of 13 september naar Den Haag te komen”, aldus Leo Baarse.

Wat, waar en wanneer

Het bezoekadres van de Tweede Kamer is Lange Poten 4. Hou er rekening mee dat u zich moet kunnen legitimeren en dat jas en tas bij de garderobe moeten worden afgegeven. De hoorzitting op 7 september is van 14.00 tot 18.00 in de Thorbeckezaal. Het overleg op 13 september is van 12.30 tot 15.30 uur.

Let op: U doet er goed aan de aanvangstijd vooraf nog eens te checken op de site van de Tweede Kamer.