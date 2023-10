Twee workshops energie besparen in bibliotheek

Aalsmeer – Veel inwoners maken zich zorgen over een hoge energierekening. Vaak willen zij wel aan de slag met energie besparen, maar weten ze niet goed waar ze moeten beginnen. Daarom zijn er in de Nationale Klimaatweek twee workshops Energie besparen in de bibliotheek in de Marktstraat. Er zijn twee workshops, die allebei worden gehouden in de bibliotheek in Aalsmeer. De eerste is op maandagavond 30 oktober van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De Vrouwencirkel van Participe organiseert deze energieworkshop, onder leiding van energiecoach Theo Bergonje. De tweede workshop over energie besparen is op dinsdag 31 oktober van 15.30 tot 17.00 uur (inloop vanaf 15.00 uur). De gemeente Aalsmeer organiseert deze samen met bureau SME. Aanmelden voor een workshop kan via energie@aalsmeer.nl. Voor alle deelnemers is er aan het eind van de workshop een klein energiebespaar-cadeautje.

Tijdens de workshops worden bijvoorbeeld de energierekening onder de loep genomen, wordt gekeken naar het prijsplafond én worden verschillende oefeningen gedaan over hoe zelf thuis energie te kunnen besparen. Daarnaast is er uiteraard de mogelijkheid om vragen te stellen over energie besparen.

Energiecoaches

Voor inwoners die niet aan een workshop kunnen deelnemen, maar wel hulp willen bij energie besparen, kunnen een afspraak maken met een energiecoach. In Aalsmeer zijn vrijwilligers opgeleid tot energiecoach en zij komen gratis bij inwoners thuis voor een bespaargesprek. Samen wordt dan gekeken naar de energierekening en waar in huis nog energie te besparen valt. Inwoners kunnen een afspraak maken via bespaarafspraak.nl/aalsmeer.

Nationale Klimaatweek

Van 30 oktober tot en met 5 november is het Nationale Klimaat. In deze week worden inwoners, bedrijven en gemeenten extra aangemoedigd om iets te doen voor een beter klimaat. Tijdens de Klimaatweek worden er verschillende activiteiten georganiseerd, zo ook in Aalsmeer.