Twee Veenland tafeltennis kampioenen!

De Ronde Venen – Afgelopen vrijdag werden bij Veenland Tafeltennis in de Willisstee twee kampioenen gehuldigd. Joost en Fabian werden in de tweede klasse met een enorme voorsprong van 13 punten kampioen en keren terug naar de eerste klasse. Alleen NSV 1 uit Nieuwegein wist hen één keer te verslaan met 3-2. Joost scoorde 89% en Fabian 85% winst.

Het vijfde team wist met Benjamin en Stijn kampioen te worden in de zesde klasse met tien punten voorsprong op Houten. Ze wisten acht keer met 5-0 te winnen: hoog tijd voor de vijfde klasse. Zo breken de zelf opgeleide spelers dankzij de trainers Ellie en Marten duidelijk door. Bijna was er een derde kampioen: Team 2 eindigde in de derde klasse gelijk met Utrecht. Uiteindelijk werd het verschil gevonden in één minder gewonnen game…

Yannick en Martijn kunnen nu toeslaan in de voorjaarscompetitie. Belangstellenden zijn van harte welkom om een paar keer gratis mee te spelen: op vrijdagen in Willisstee om 16.00 uur bij de veteranen, om 19.00 uur bij de jeugd en om 20.00 uur bij de senioren.