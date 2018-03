Twee keer ‘kleuren’ in stemlocaties

Aalsmeer – Het is 21 maart, de lente is begonnen en dat is te merken. De temperatuur is omhoog en er schijnt regelmatig een warm zonnetje. Heerlijk weer om naar één van de vijftien stemlokalen in de gemeente te wandelen. Een rondje langs stemlokalen in de gemeente leert dat de opkomst heel verschillend is qua aantallen bezoekers. In zorgcentrum Aelsmeer klagen ze niet en zijn ze vrolijk gestemd. Gelijk bij aanvang in de vroege ochtend druppelden de eerste kiezers binnen, zo vertellen de medewerkers. Even na het middaguur staat er zelfs een rij. Al bijna 500 stemgerechtigden zijn hen voor geweest en hebben hun keuze met het rode potlood kenbaar gemaakt.

Referendum

Twee keer kleuren voor velen, want deze dag wordt ook het referendum gehouden van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De meesten gaan voor dit dubbele stemmen, slechts enkelen laten hun keuze voor het referendum voor wat het is. Overigens niet altijd bewust, de beide stembiljetten zaten in één envelop en dit lijkt niet iedereen gezien te hebben. Stembiljet eruit en klaar met de post…

Tot 21.00 uur kan er gestemd worden en dan gaat het tellen beginnen en de exacte opkomst bekend worden en natuurlijk welke partijen Aalsmeer gaan besturen. Spannend! Voor de heren en dames achter de tafels in de stemlocaties, zo’n 75 tot 80 in totaal, een lange lentedag. De meesten van hen blijven ook na sluitingstijd actief en gaan met extra hulp aan de slag om alle stemmen te tellen. Zouden ze weten dat er in het gemeentehuis met smart op hun einduitslagen wordt gewacht? Natuurlijk wel!

Uitslag: www.meerbode.nl

De Nieuwe Meerbode hoopt de uitslag van de verkiezingen nog bekend te kunnen maken, maar de drukker heeft een grens aan de tijd gesteld, dus het hangt er om. Zo niet dan donderdag-morgen 22 maart (of deze late woensdagavond) direct op www.meerbode.nl kijken, want uiteraard is op de actuele website te lezen welke partijen er winst geboekt (of verlies geleden) hebben en hoe de zetels verdeeld zijn!