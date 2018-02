Twee gewonden na aanrijding Legmeerdijk

Aalsmeer – Rond kwart over een in de middag vandaag, donderdag 15 februari, heeft alweer een aanrijding plaatsgevonden op de kruising Legmeerdijk en de nieuwe N201. Twee auto’s zijn met elkaar in botsing gekomen. De politie en de ambulancedienst waren snel ter plaatse en troffen een behoorlijke ravage aan.

Beide voertuigen zaten fors in de kreukels. Eén ervan kan als total loss beschouwd worden. De hele voorzijde is ingedeukt. Bij de aanrijding zijn twee personen gewond geraakt, beiden zijn vervoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval veroorzaakte flinke verkeershinder. Alle auto’s en vrachtwagens moesten omrijden. De weg was afgezet door de politie voor onderzoek naar de oorzaak (nog onbekend) en om alle brokstukken van de weg af te halen.

Foto: Davey Photography / Rob Franken