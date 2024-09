TV Kudelstaart steunt wijkpunt Voor Elkaer

Kudelstaart – Tennisvereniging Kudelstaart heeft onlangs haar jaarlijkse tennistoernooi georganiseerd, een evenement waar sportiviteit en gemeenschapszin samenkomen. Dit toernooi is inmiddels een vast onderdeel van de lokale kalender; het brengt veel tennisliefhebbers samen. Elk jaar kiest de vereniging bovendien een goed doel om te steunen en dit jaar viel de keuze op het Wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart.

Gulle donatie

Het Wijkpunt Voor Elkaer, onderdeel van Zorggroep Aelsmeer, is een belangrijke ontmoetingsplek voor ouderen in Kudelstaart en omgeving. Hier kunnen ouderen elkaar ontmoeten, deelnemen aan activiteiten en genieten van een gevoel van gemeenschap. Het is een plek waar de oudere inwoners van Kudelstaart zich gewaardeerd en gezien voelen.

Dankzij de inzet van de leden en deelnemers van het tennistoernooi, heeft Tennisvereniging Kudelstaart een prachtig bedrag van 2.500 euro weten in te zamelen. Dit bedrag is gedoneerd aan het Wijkpunt Voor Elkaer en zal specifiek worden gebruikt om de audiovisuele ondersteuning van het wijkpunt te vernieuwen. Met de nieuwe apparatuur kunnen de activiteiten en bijeenkomsten in het wijkpunt nog beter worden ondersteund, waardoor de ouderen kunnen genieten van bijvoorbeeld muziekactiviteiten en interactieve programma’s.

Sportiviteit en gemeenschapszin

De betrokkenheid van Tennisvereniging Kudelstaart bij het lokale welzijn benadrukt het belang van sportverenigingen in de gemeenschap. “We zijn trots dat we elk jaar met ons toernooi niet alleen de sport kunnen promoten, maar ook iets kunnen betekenen voor de mensen in onze buurt”, zegt Wim Hulsbos, opentoernooileider van Tennisvereniging Kudelstaart. “Het Wijkpunt Voor Elkaer is een geweldige plek waar ouderen zich thuis kunnen voelen en we hopen dat onze bijdrage hen nog meer mogelijkheden biedt om van hun tijd daar te genieten.”

Foto: Enkele ouderen en medewerkers van wijkpunt Voor Elkaer met de cheque van TV Kudelstaart (aangeleverd).