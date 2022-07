TV Kudelstaart presenteert zelfgeschreven revue

Kudelstaart – Zeker drie jaar heeft het publiek er op moeten wachten. De reden is bekend, het gemis van volle zalen willen de leden van TV Kudelstaart graag snel vergeten. Ontzettend blij zijn dan ook alle enthousiastelingen van de Kudelstaartse Toneelvereniging dat er weer gespeeld kan worden. Vol trots kunnen de spelers laten weten dat er in het najaar weer een zelfgeschreven revue gepresenteerd zal worden. Uiteraard met het hele pakket zoals u van de club gewend bent: zang, dans, spektakel en hilariteit. Het creatieve brein achter dit alles is opnieuw Tineke van Kleef. Zij heeft de coronatijd gebruikt om haar creativiteit weer volop te laten stromen met een hilarisch geheel tot gevolg. “Hoewel er prachtige toneelstukken te verkrijgen zijn, vinden wij het als vereniging echt een feestje om ons eigen stuk te kunnen spelen waarbij iedereen aan bod komt”, aldus Tineke.

Waar de wind ons brengt

De naam van deze revue is ‘Waar de wind ons brengt’. De sketches gaan dit keer half Europa door! Het publiek wordt meegenomen van de Zaanse Schans tot aan Schotland, belanden met elkaar in de skilift, zingen Franse chansons en zien een doldwaze bonte avond op de camping. En herinnert u zich de komische typetjes Juffrouw Janssen en Tante Pollewop nog? Deze twee vrolijke tantes zorgde online voor een dikke glimlach toen spelen voor publiek niet mogelijk was. U ziet ze zeker terug op het podium tijdens de revue.

Voorbereiding in volle gang

Het plezier mag dan hoog in het vaandel staan; in de voorbereidingen is het team zeer gedreven en wordt er momenteel al hard gewerkt. In november zal deze komische revue gespeeld worden in het alom bekende Dorpshuis. De speeldata zijn zaterdag 5 november (première) en 18 + 19 november 2022 (en tevens een aantal voorstellingen die vooralsnog voor een besloten gezelschap is). De kaartverkoop zal in het najaar plaatsvinden, zowel online als via de bekende verkoopadressen. Hou de plaatselijke media in de gaten als ook de website www.toneelverenigingkudelstaart.nl Als het publiek er net zo naar uit kijkt als alle betrokkenen voor en achter de schermen, kan het niet anders dan dat het opnieuw een geslaagd feest zal worden later dit jaar.