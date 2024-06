Tupkertaaltraining verlengt sponsorcontract

Uithoorn – Met groot enthousiasme en plezier heeft Tupkertaaltraining en Cricket Club Qui Vive hun succesvolle samenwerking verlengt voor nog eens vier seizoenen. Na twee jaar van intensieve en vruchtbare sponsoring, hebben beide partijen besloten om deze sterke band voort te zetten, met als doel het verder ontwikkelen en realiseren van hun gezamenlijke ambities.

Cricket Club Qui Vive, opgericht in de jaren tachtig van de vorige eeuw, is een van de grootste cricketclubs in Nederland. Met meer dan 200 actief spelende leden en speelvelden in zowel Amsterdam als Almere, is de club een belangrijke speler binnen de Nederlandse cricketwereld. Veel van haar jeugdspelers maken deel uit van selectieteams van de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond (KNCB), wat het hoge niveau en de kwaliteit van de club benadrukt.

Over Tupkertaaltraining

Tupkertaaltraining is een gerenommeerde taalschool met bijna 25 jaar ervaring gevestigd in Uithoorn. Met een team van 14 docenten biedt de school Nederlandse lessen aan expats en nieuwkomers in Nederland. Daarnaast organiseert Tupkertaaltraining ambitieuze in-company taalprogramma’s, waarmee ze zich onderscheiden in de taalsector. Tupkertaaltraining is ook sponsor van de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond (KNCB).

Ajit Skanda, voorzitter van het bestuur van Cricket Club Qui Vive, reageert verheugd op de verlenging van het sponsorcontract: “We zijn enorm blij dat Tupkertaaltraining zich na twee intensieve sponsorjaren nog eens vier jaar aan onze club verbindt. Dit biedt ons de mogelijkheid om onze ambities verder te ontwikkelen en waar te maken. De steun van Tupkertaaltraining is van onschatbare waarde voor ons.”

Marijke Tupker, eigenaar en oprichter van Tupkertaaltraining, voegt hieraan toe: “Cricket is een fantastische sport en veel van onze klanten spelen het graag. Taal leren is net als sporten; hoe meer je oefent en traint, hoe beter je erin wordt. Daarom geloven wij sterk in onze samenwerking met Qui Vive. Sport is belangrijk voor lichaam en geest en brengt mensen samen. Wij helpen graag mee om ambities te verwezenlijken! Cricket is een inclusieve sport en wij vinden het belangrijk om de cricket community te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan de verdere groei en ontwikkeling van Cricket in Nederland.”

Foto aangeleverd.