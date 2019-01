Tuinvogels: De mooie, ‘blauwe’ Pimpelmees

Aalsmeer – Lekker aan de pimpel gaan heeft als enige overeenkomst met de Pimpelmees de kleur blauw. Als je aan de pimpel gaat, kun je je helemaal blauw drinken. Dat is dan ook het kenmerk van de Pimpelmees, de mooie en zachte kleur blauw. Blauw op de kop, het petje, de vleugeluiteinden en de staart. De rug is zacht olijfgroen terwijl geheel de borst en buik geel is. Als er iets op vogelsites of op facebook gepubliceerd wordt over dit mooie vogeltje, kun je er op rekenen dat er opmerkingen als schattig en ‘poepie’ langskomen. Dit geeft dan ook eigenlijk direct de schone verschijning van dit 10 tot 12 centimeter kleine vogeltje weer.

Algemeen bekend zijn ze als bezoeker van vogelvoederhuisjes, maar veel mooier is het om hen in de bomen bezig te zien. Acrobaten, druk heen en weer, zelfs ondersteboven hangend, bezig om hun kostje bijeen te scharrelen in de takken. Net als alle mezen leven de Pimpels van insecten, spinnetjes en larfjes van allerlei kleine diertjes, maar ook bessen, zaden en jonge knoppen.

Pimpelmezen zijn standvogels en er is eigenlijk alleen sprake van een trek bij jonge vogels. Dit is vooral afhankelijk van het seizoen waarin ze opgroeien, de eerste of tweede broed. Als het te laat is gaan ze vaak op zoek naar betere voedselvoorzieningen.

De vogeltjes komen in heel Europa voor, met uitzondering van de Scandinavische landen en Rusland. Als nestplaats gebruiken ze holtes in bomen in vooral gemengd en loofbos, waar ze wel 5 tot 10 eieren in leggen. Door het aanbod van voedsel, de aanwezigheid van parken en bomen zijn ze ook vaak in de stedelijke bebouwing te vinden. Hier wordt dan ook gebruik gemaakt van de bekende mezennestkastjes.

Wilt u ook mezen in uw nestkastjes? Geef ze dan keuze uit diverse kastjes. Kijk hierbij ook naar de grootte van het invlieg gat. Groter dan circa 27 millimeter wordt genegeerd, dit vanwege natuurlijke vijanden en concurrentie van grotere mezen, zoals de koolmees. Natuurlijke vijand van de mees is de huiskat, maar ook de kraai, gaai en ekster. Zij zijn dol op net-uitvliegende jongen.

Tenslotte, wees voorzichtig met mezenbollen en pinda’s in netjes. Ze kunnen hierin vast blijven hangen met de pootjes en sterven dan snel een ongewisse dood. Het is beter om de vetbollen, etc. los aan te bieden. Verder veel kijkplezier gewenst met deze mooie en bijzonder tuinvogel.

Henk Vogelaar