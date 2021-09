Tuinbonnen voor inleveren lege batterijen

Aalsmeer – Elke maand beloont Stibat mensen die hun lege batterijen hebben ingeleverd. Deze maand zijn mevrouw Stokman en de familie van den Berg uit Aalsmeer de gelukkige. Stibat bedankt hen voor de moeite en beloont beiden met een Nationale Tuinbon.

Plus van een lege batterij

In elke lege batterij zit nog een plus. Ingezamelde batterijen leveren namelijk waardevolle metalen op, zoals ijzer, lood, zink, mangaan, kobalt en nikkel. Die zijn nodig voor het maken van fietsen, brilmonturen, pannen, bestek, leidingen, dakgoten en nog veel meer. Door lege batterijen in te leveren, draag je bij aan een duurzamere wereld. Als de metalen uit batterijen hergebruikt worden, hoeven er minder nieuwe grondstoffen uit de natuur gehaald te worden. En met 25.000 inleverpunten in Nederland is het een kleine moeite om je lege batterijen in te leveren.

Elke maand verloot Stibat onder de inleveraars van lege batterijen tachtig Nationale Tuinbonnen van 25 euro, twintig ‘support your locals’ dinerbonnen van 50 euro, en drie weekendjes weg ter waarde van 445 euro bij Center Parcs. Verzamel zoveel mogelijk lege batterijen en doe ze per 10 stuks in een zakje samen met een briefje waarop jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres staat geschreven. Vervolgens lever je het zakje in bij een van de vele inleverpunten van Stibat, bijvoorbeeld: de supermarkt, bouwmarkt of drogist. In Stibats batterijensorteercentrum in Lelystad selecteert een gerechtsdeurwaarder elke maand 103 gelukkige mensen.

Maximaal hergebruik

Sinds 1995 houdt non-profitorganisatie Stibat zich bezig met het inzamelen, sorteren en recyclen van afgedankte batterijen en accu’s. Stibat streeft naar maximaal hergebruik van grondstoffen en zorgt voor een veilige verwerking van batterijen en accu’s volgens nationale en Europese wet- en regelgeving. Kijk voor meer informatie op: www.stibat.nl.