Tuin Bram de Groote zondag open

Uithoorn – De vele zon heeft in de tuin Bram de Groote voor een explosie van kleur gezorgd. Alle borders staan in bloei: rode klaprozen, oranje havikskruid, gele ganzenbloem, groene vrouwenmantel en blauw komkommerkruid. De hele regenboog is vertegenwoordigd. Ook het gras in de weide is na een langzame start flink opgeschoten en de kalfjes genieten daar zichtbaar van. Belangstellenden zijn zondag 2 juli weer van harte welkom tussen 13.00 en 16.00 uur.

De Tuin Bram de Groote ligt in Uithoorn, op de hoek van de Boterdijk en de Elzenlaan. Bezoekers kunnen naar binnen via de zijingang tegenover de werkschuur aan de Elzenlaan 27. Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur. De toegang is gratis.