Traumaheli ‘waait’ scooter om in Uithoorn

Uithoorn – Op zaterdag 7 juli om zeven uur in de avond kregen de hulpdiensten een oproep om te gaan naar Schans voor een reanimatie. De politie, brandweer, ambulancedienst, het reanimatieteam en de traumaheli zijn ter plaatse gegaan. Een 85-jarige inwoonster van Almere zou zich verslikt hebben. De vrouw is met hartslag met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Door de wind bij de landing van de traumaheli is een scooter omgevallen. De piloot heeft een briefje achter gelaten om eventuele schade met de eigenaar te verrekenen.