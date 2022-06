Aalsmeer – Een traumahelikopter is zondag 12 juni rond zeven uur in de avond opgeroepen voor een mogelijke medische noodsituatie in een restaurant aan de Marktstraat.

De piloot van de traumahelikopter landde op het Praamplein in het Centrum.

Een persoon is afgevoerd per ambulance, het restaurant was tijdelijk ontruimd. De politie en de brandweer hebben assistentie verleend.

Fotograaf: VLN Nieuws – Laurens Niezen